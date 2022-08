Basket, l’Orlandina annuncia l’arrivo di Alberto Triassi: per il classe 2002 si tratta di un ritorno

11 Agosto 2022 15:12

L’Orlandina riaccoglie Alberto Triassi: la nota

Infodrive Capo d’Orlando è felice di annunciare il ritorno di Alberto Triassi, guardia classe 2002, 192 cm per 75 kg, che si unirà all’Orlandina Basket per la stagione sportiva 2022/2023. Triassi fa del tiro, dell’atletismo e della determinazione in difesa, le sue principali caratteristiche.

Nato il 18 novembre 2002, Alberto è cresciuto cestisticamente nel settore giovanile di Capo d’Orlando, esordendo nella gara dell’8 novembre 2019 contro Bergamo e collezionando 11 presenze in serie A2 con la maglia paladina. Nei due anni passati a Capo d’Orlando si è diviso tra la prima squadra e la formazione satellite in serie C silver dove ha disputato ottimi campionati, viaggiando ampiamente in doppia cifra rispettivamente con 15 punti di media nella stagione 19/20 e 17 nella stagione 20/21. Nella scorsa stagione, invece, arriva l’importante esperienza fuori dalla Sicilia, in prestito a Teramo, in Serie B, viaggiando a 3.2 punti e 1.8 rimbalzi in 14 minuti di media a gara.

Enorme soddisfazione per il club paladino, come dichiarato dal DS Antonio Sapone: “Alberto è un ragazzo che conosciamo da sempre, essendo cresciuto e avendo mosso i primi passi nella pallacanestro a Capo d’Orlando. Siamo felici di ritrovarlo dopo un’esperienza importante lontano da casa che ha contribuito alla sua crescita personale e come giocatore. Siamo consapevoli delle sue qualità e della necessità di continuare a lavorare per migliorare ulteriormente, così come lui sa di dover fare il massimo giorno dopo giorno per farsi trovare pronto a dare il suo contributo nelle rotazioni degli esterni”.