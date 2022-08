Il regista Oliver Stone annuncia “Nuclear”: “dedica a questa fonte di energia pulita, salverà il nostro pianeta”

4 Agosto 2022 15:40

“E’ la più grande battaglia dei giorni nostri, ormai è chiaro che energie rinnovabili come l’eolico e il solare funzionano in misura limitata e non bastano per risolvere il problema”, afferma il regista americano spiegando il tema del suo documentario

“Sono orgoglioso di annunciare finalmente che ‘Nuclear’, il mio ultimo documentario, sarà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia il 9 settembre. Ci sto lavorando da quasi due anni con l’aiuto enorme di Joshua Goldstein, coautore di ‘A Bright Future'”. E’ quanto comunica tramite i propri profili social il noto regista americano Oliver Stone. Come si può facilmente intuire dal titolo, il lavoro è incentrato sull’importanza dell’energia nucleare “come soluzione realistica all’abisso che ora dobbiamo affrontare nella produzione di energia pulita per la nostra esistenza, qui, sul pianeta Terra”.

“Questa è un’energia che non solo salverà il pianeta, ma ci permetterà di prosperare su di esso”, prosegue Oliver Stone, che poi cerca di spegnere le fake news: “sebbene l’energia nucleare sia considerata pericolosa nella cultura popolare, in realtà è molto più sicura del carbone, del petrolio o del gas. Il documentario, intorno all’ora e 45 minuti, entra nei dettagli ma non sprofonda in tutti gli argomenti meschini che la folla anti-nucleare scaglia contro. Le energie rinnovabili come l’eolico e il solare funzionano in misura limitata, ma ormai dovremmo sapere che non bastano da sole a risolvere il problema: è il motivo per cui le compagnie di combustibili fossili supportano le rinnovabili. Perché richiedono inevitabilmente grandi quantità di gas metano per garantirne l’affidabilità”. Oliver Stone ritiene sia che l’utilizzo dell’energia nucleare sia il più grande obiettivo del presente dell’essere umano: “dobbiamo usare la scienza e il nostro cervello per superare questa sfida finale che ci viene data dalla natura”.