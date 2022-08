Occhiuto: “problema rifiuti risolto in tutta la Calabria tranne che a Reggio, per colpa del Comune”

30 Agosto 2022 21:07

Il Governatore regionale ha affrontato anche e soprattutto il tema rifiuti, uno dei più “caldi” in Calabria e in particolar modo a Reggio. Un’emergenza senza fine e che va avanti da anni, risolta da questa estate – a detta del Presidente – ovunque in Regione tranne che nella città dello Stretto

“Se qualcuno di voi è andato nelle altre province della Calabria, questa estate, ha visto che per la prima volta non abbiamo avuto la spazzatura al primo piano dei palazzi. Perché? Perché abbiamo fatto quella legge tanto contrastata di riordino dell’idrico e dei rifiuti e questo ha consentito di risolvere il problema ovunque ma non qui, a Reggio, perché la città di Reggio non è stata capace di pagare la società che doveva fare la raccolta dei rifiuti”. Un vulcanico Roberto Occhiuto ha bacchettato l’Amministrazione Comunale reggina quest’oggi, direttamente dalla sede di Reggio Calabria di Forza Italia, dove Francesco Cannizzaro ha presentato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, per il collegio uninominale Reggio Calabria-Locride.

Il Governatore regionale ha affrontato anche e soprattutto il tema rifiuti, uno dei più “caldi” in Calabria e in particolar modo a Reggio. Un’emergenza senza fine e che va avanti da anni, risolta da questa estate – a detta del Presidente – ovunque in Regione tranne che nella città dello Stretto. E da questo il messaggio: “questa campagna elettorale – ha proseguito Occhiuto – la dovete interpretare come una campagna importante per il paese, con la vittoria finalmente di un Governo di Centro Destra nonché amico di quello regionale, ma la dovete anche interpretare come prova generale per vincere le elezioni comunali qui a Reggio”, ha aggiunto accompagnato dall’applauso di Cannizzaro e dei presenti. Di seguito lo spezzone di video con le dichiarazioni.