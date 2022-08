Nubifragio a Reggio Calabria, superstrada allagata e pericolo per gli automobilisti | VIDEO

12 Agosto 2022 14:30

Nubifragio a Reggio Calabria, il video di un automobilista durante il temporale di questa mattina

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato un video girato sulla superstrada a Reggio Calabria durante il nubifragio che ha colpito nelle prime ore di questa mattina la città dello Stretto. Il lettore indignato afferma: “Buongiorno, scrivo alla vostra redazione per segnalare lo stato della superstrada, ogni volta che piove essa si trasforma in un torrente poiché tutta l’acqua delle strade e dei tubi di scarico finisce sulla superstrada mettendo in pericolo gli automobilisti come abbiamo visto in passato”.

Spesso purtroppo la superstrada è stata teatro di gravi incidenti a causa dell’asfalto che non drena e mette a repentaglio la sicurezza degli automobilisti.