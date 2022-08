Elezioni Regionali Sicilia, tutti i candidati del Partito Democratico | NOMI

26 Agosto 2022 17:46

Elezioni Regionali Sicilia: i candidati del Partito Democratico in tutte le province

Mentre le tribolazioni nel Centro/Sinistra non sono concluse con una miriade di colpi di scena non ultimo la rinuncia alla candidatura alle elezioni regionali in Sicilia del segretario cittadino del Pd e già candidato a Sindaco di Messina, Franco De Domenico, i Dem hanno presentato le liste in tutte le province.

I NOMI:

Agrigento: Catanzaro Michele, Martello Salvatore, Mazza Vita Maria, Passarello Calogero Raoul, Vella Stella, Zarcone Antonio.

Caltanissetta: Andaloro Marco, Castiglione Marina, Di Cristina Peppe.

Catania: Barbagallo Anthony, Saverino Ersilia, Burtone Giovanni, Chinnici Valentina, Grasso Lev Salvatore Boris, Ferrante Massimo, Lo Giudice Antonino, Maugeri Mario, Panebianco Ketty Rita, Petta Giovanni, Randazzo Santi Maria, Faro Anna Maria Rita, D’Orto Concetta Antonella.

Enna: Venezia Sebastiano, Patelmo Angela.

Messina: Bartolotta Antonino, Capria Francesco, Chinnici Valentina, Leanza Calogero, Mancuso Palmira, Mastroeni Giovanni, Pulejo Laura, Vitarelli Giuseppe.

Palermo: Cracolici Antonello, Angelini Fabio, Calabrese Antonio, Chinnici Valentina, Cosentino Isabelle Christine, Crisci Maria Rita, Giambona Mario, Li Calzi Cleo, Macaluso Pietro, Martorana Cettina, Mattaliano Cesare, Miceli Carmelo, Ribaudo Francesco, Spera Leonardo.

Ragusa: Dipasuale Nello, Brullo Giuseppa, Stornello Francesco, Melia Silvia.

Siracusa: Caramella katiuscia; Ciulla Vania; Cutrufo Gaetano; Spada Tiziano; Stefio Giuseppe.

Trapani: Venuti Domenico, Bianco Giuseppe, Canino Lucia Daniela, Licari Maria Linda, Safina Dario.