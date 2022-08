Nedved, filmati privati finisco in rete: balli hot e palpeggiamenti | VIDEO

29 Agosto 2022 17:35

Video privati di Pavel Nedved diventano in rete: il dirigente della Juventus balla e palpeggia alcune donne in un primo filmato, in un secondo sembrerebbe camminare ubriaco

Brusco risveglio per i tifosi della Juventus. Dopo un weekend amaro a causa dell’1-1 di sabato contro la Roma, con tanto di assist dell’ex Paulo Dybala alla prima da avversario allo Stadium, i supporter bianconeri si sono trovati i riflettori puntati sulla propria squadra del cuore a causa di alcuni video diventati presto virali in rete. Il protagonista è Pavel Nedved, ex calciatore bianconero e ora dirigente, intento a ballare con 3 ragazze. Nella danza sfrenata sulle note di “Bailando”, l’ex giocatore palpeggia vistosamente il seno di una delle ragazze.

Successivamente in rete è circolato un altro filmato che ritrae un uomo di spalle, che in molti hanno associato allo stesso Nedved per via della chioma bionda, camminare per strada barcollando, probabilmente ubriaco, fra commenti e giudizi dei presenti.