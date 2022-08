3 Agosto 2022 14:31

La Nave scuola Palinuro in sosta a Messina sino al 9 agosto per la XIV edizione “Messina in Festa sul Mare”: in programma anche visite a bordo

Partita da Gallipoli il 27 luglio scorso, la nave scuola Palinuro è giunta ieri, martedì 2 agosto, nel porto di Messina per partecipare alle iniziative nell’ambito dell’evento “Messina in Festa sul Mare – XIV edizione dello Spettacolare Sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina”, rappresentando la “Real” dell’ammiraglio che fu al comando della flotta della Lega Santa. L’unità a vela della Marina Militare sosterà in città sino a martedì 9. Lo Stato Maggiore della Marina Militare ha previsto tra le varie attività legate alla manifestazione, la possibilità per la cittadinanza di effettuare visite a bordo. La nave sarà aperta alle visite secondo il seguente calendario:

-oggi, mercoledì 3, dalle ore 15 alle 19;

-domani, giovedì 4, dalle 15.30 alle 17.30;

-venerdì 5, dalle 9.30 alle 12.30;

-sabato 6, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 21 alle 23;

-domenica 7, dalle 15 alle 19;

-lunedì 8, dalle 9.30 alle 12.30.