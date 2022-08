Museo Bergamotto Reggio Calabria, Bonforte (PD): “sostegno ass. Martino e difesa legalità. Da FdI solo insulti”

9 Agosto 2022 10:32

Valeria Bonforte, segretaria reggina del PD, esprime il suo sostegno in favore dell’assessore Angela Martino a difesa della legalità sulla questione del Museo del Bergamotto

“La polemica pretestuosa portata avanti da Fdi sul problema, ormai annoso, che riguarda il Museo del Bergamotto, lascia francamente sbigottiti“. Ad affermarlo è Valeria Bonforte, segretaria cittadina del Pd, che prosegue: “sappiamo tutti l’importanza che riveste ogni attività produttiva e culturale sul nostro territorio. L’Amministrazione comunale le ha sempre tutelate in ogni modo, così come è stato fatto con il Museo e l’Accademia del Bergamotto che hanno avuto a disposizione una concessione per l’utilizzo dei locali di via Filippini a fronte di una canone irrisorio. Ciò non vuol dire, però, che la tutela delle attività culturali possa prescindere dal rispetto delle regole minime di legalità e della correttezza amministrativa“.

“Inevitabile e pienamente condivisibile è dunque la posizione assunta dal nostro assessore Angela Martino che ha ricostruito, punto per punto, i rapporti tra Comune e Museo del Bergamotto e sottolineato tutte le inadempienze fin qui tollerate dall’Amministrazione comunale che non può certo girarsi dall’altra parte e far finta che nulla sia accaduto. Nonostante i ripetuti confronti e le proroghe concesse al Museo per mettersi in regola“.

“Come segretaria del Pd cittadino – conclude Bonforte – non posso dunque che sostenere la posizione dell’assessore Martino e stigmatizzare anche l’allusione al caldo che renderebbe difficile il suo operato, come con dubbio gusto, scrivono i rappresentanti di Fdi. Una chiosa che rivela l’intento esclusivamente offensivo di chi dovrebbe avere ben altra sensibilità verso il gentil sesso, considerando che sostiene la candidatura di una donna a palazzo Chigi“.