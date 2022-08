Murales per Natuzza a Villaggio Mancuso (Catanzaro): terminata la raccolta fondi

13 Agosto 2022 15:56

È terminata la raccolta fondi per la realizzazione di un murales vicino il ristorante la Rotonda, a breve la sua realizzazione

Il murales per Natuzza a Villaggio Mancuso sta per diventare realtà. Tanti sono i negozianti del posto che hanno contributo alla raccolta fondi per il murales, oltre a diverse donazioni da parte di privati e la sua realizzazione ora è finalmente in programma. A curare l’iniziativa il titolare del negozio di Martina sport Sila Mario Garofalo che nel gruppo “la nostra Sila” che amministra su Facebook (con più di 60mila iscritti) ringrazia le tante persone che hanno creduto e sostenuto il progetto con appositi post pubblici.

Ha infatti condiviso nel gruppo le insegne di tutti i negozi che hanno aderito all’iniziativa, ringraziandoli singolarmente per il contributo. Un altro piccolo tassello di un grande puzzle che vede protagonista la mistica Natuzza Evolo, da poco è stata inaugurata la sua Chiesa e la devozione continua a crescere sempre di più.