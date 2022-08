Motta San Giovanni, al via la 3ª edizione delle “Mottiadi”: giochi in piazza tra contrade e tema fiabesco | FOTO

1 Agosto 2022 11:50

Non c’è due senza tre, a Motta San Giovanni. Lo storico paese di Reggio Calabria ha deciso infatti di replicare, per la terza volta in quattro anni (stop solo nel 2020 causa Covid), le “Mottiadi”, l’interessante evento che coinvolge tutte le contrade del Comune attraverso delle sfide tra di esse e la vittoria finale di un palio che verrà mantenuto fino all’edizione successiva. La prima, ideata e progettata nel 2019, ha avuto seguito la scorsa estate, sempre nel periodo estivo.

La terza edizione, che durerà per tutta questa settimana e fino alla serata conclusiva di sabato 6 agosto – in cui verrà decretato il vincitore con tanto di assegnazione del palio – è cominciata ufficialmente ieri pomeriggio, domenica 31 luglio, con la sfilata inaugurale delle contrade e il giuramento delle parti. Il tema delle “Mottiadi 2022” è fiabesco: ad ogni contrada è stata infatti assegnata una fiaba. Eccole di seguito.

Contrada “Oleandro” – Il Re Leone

– Il Re Leone Contrada “Ape” – La Spada nella roccia

– La Spada nella roccia Contrada “Uva” – La Bella e la Bestia

– La Bella e la Bestia Contrada “Zafferano” – Il Gobbo di Notre Dame

– Il Gobbo di Notre Dame Contrada “Ulivo” – Aladdin

– Aladdin Contrada “Ginestra” – Alice nel Paese delle Meraviglie

“Protagoniste” della settimana le varie gare tra contrade, che si sfideranno tra sport (calcio a 5, bocce, pallavolo), caccia al tesoro, briscola, tressette e tanto altro ancora. Di seguito la locandina col programma, dove sono presenti gli orari di ogni partita giorno per giorno. A corredo dell’articolo, in alto, alcune foto delle contrade, abbellite e arricchite dalla presenza di oggetti delle rispettive fiabe assegnate. L’evento è ovviamente aperto a chiunque, anche ai tanti curiosi non residenti a Motta San Giovanni che avranno la curiosità di assistere ad un’iniziativa senza dubbio interessante e coinvolgente.