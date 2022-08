Motta San Giovanni, il 7 agosto la Festa dell’Agricoltura | PROGRAMMA

1 Agosto 2022 18:06

Il prossimo 7 agosto, nel borgo di Motta San Giovanni, si svolgerà la 13ª edizione della Festa dell’Agricoltura

Giorno 7 Agosto l’ Associazione Imprenditori Agricoli Mottesi sarà in piazza nello storico borgo di Motta San Giovanni (RC) con la 13^ Edizione della Festa dell’Agricoltura. Oltre a poter ammirare panorami stupendi sullo stretto, è possibile anche visitare le varie contrade in questi giorni allestite a festa in occasione delle Mottiadi. A seguire il programma:

Ore 11.00 Sfilata di trattori agricoli nel centro storico di Motta San Giovanni

Ore 17.00 Apertura Stand

Ore 20.00 Inizio degustazione prodotti tipici: bruschette, capicollo, formaggio, pancetta, olive, penne con salsiccia e melenzane, medaglione di carne alla mediterranea, peperoni e patate, pane di grano, vino locale, acqua.

(È PREVISTO STAND CON DEGUSTAZIONE DEI PRODOTTI SENZA GLUTINE)

Ore 21.00 Musica e balli con “Dipende da te” and friends

Offerta €13,00 (incluso biglietto sorteggio cesto prodotti tipici locali)