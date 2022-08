Motoscafo taglia la traiettoria del canadair, rischiata la collisione: conducente denunciato | VIDEO

9 Agosto 2022 15:49

Il guidatore del motoscafo è già stato individuato e denunciato a piede libero

Si è rischiata la tragedia nel mare della Liguria. Un motoscafo ha tagliato la traiettoria ad un canadair impegnato nei rifornimenti per spegnere il terribile incendio che si è abbattuto da ieri sul territorio di Albenga (provincia di Savona) e soltanto il riflesso tempestivo del guidatore del mezzo aereo ha evitato il grave impatto. Il guidatore del motoscafo è già stato individuato e denunciato a piede libero.

A carico del diportista potrebbero essere contestate ipotesi di reato che vanno dall’inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione all’intralcio sulla regolarità di un servizio di pubblica necessità. La Guardia Costiera del Circondario Marittimo di Loano-Albenga, infatti, aveva emanato un avviso di pericolosità in merito al tratto di mare interessato dalla presenza dei mezzi aerei impegnati nei lanci e getti d’acqua nella zona boschiva. Questo però non è bastato, adesso l’uomo dovrà rispondere della sua azione. Ulteriori responsabilità amministrative, quali ad esempio la sospensione della patente nautica, sono in fase di accertamento.