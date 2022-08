MotoGp, Bagnaia riparte col botto! Successo Ducati a Silverstone: ora Quartararo è più vicino | CLASSIFICA

7 Agosto 2022 15:43

Pecco Bagnaia vince la gara di Silversone e accorcia in classifica su Fabio Quartararo (8°) e Aleix Espargaro (9°): completano il podio Vinales e Miller

La MotoGp riparte dopo la pausa estiva e Pecco Bagnaia riparte, a sua volta, da dove aveva terminato. Successo in Olanda prima dello stop, successo in Gran Bretagna al ritorno. Il pilota della Ducati firma la doppietta aggiudicandosi un’importante vittoria sul tracciato britannico di Silversone davanti a Vinales e Miller. Punti pesanti per provare a riaprire il Mondiale, in particolar modo se soppesati rispetto ai risultati odierni dei diretti rivali: Aleix Espargaro, in delicate condizioni fisiche, ha chiuso 9°; il leader del Mondiale, Fabio Quartararo, dopo aver scontato un long lap penalty ha chiuso in 8ª posizione.

La Ducati porta due moto sul podio, Bagnaia si porta a 27 punti da Espargaro e a 49 da Quartararo nella classifica generale. Un inizio scoppiettante per una seconda metà di stagione tutta da vivere.

Classifica piloti MotoGp