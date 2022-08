30 Agosto 2022 22:43

Considerato tra i protagonisti della fine della guerra fredda e della caduta del muro di Berlino, soffriva di diabete e di problemi ai reni

E’ morto Mikhail Gorbaciov, ex Presidente dell’Unione Sovietica e segretario del Partito Comunista. Ad annunciarlo è l’agenzia russa Tass e il Central Clinical Hospital di Mosca: “Mikhail Sergeevich Gorbaciov è morto questa sera dopo una malattia grave e prolungata”, recita la nota del nosocomio. Gorbaciov aveva 92 anni ed era ricoverato in ospedale da luglio, in dialisi. Soffriva di diabete e di problemi ai reni

Ultimo segretario generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica dal 1985 al 1991, fu propugnatore dei processi di riforma legati alla perestrojka e alla glasnost’, e protagonista nella catena di eventi che portarono alla dissoluzione dell’Urss e alla riunificazione della Germania. Artefice, con la sua politica, della fine della guerra fredda, fu insignito nel 1989 della Medaglia Otto Hahn per la Pace e, nel 1990, del Nobel per la pace.