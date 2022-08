6 Agosto 2022 23:20

È morto Gianfranco Clerici, ex giocatore di Reggina e Messina

Lutto in casa Reggina e Messina. È morto Gianfranco Clerici, calciatore degli anni ’60. Nasce a Lucca, ma è nello Stretto che si consuma la sua carriera in campo. Prima in giallorosso, poi in amaranto. Aveva 83 anni.

La Reggina, con una nota, ha espresso il proprio cordoglio: “Felice Saladini, Marcello Cardona e tutta la Reggina 1914 – si legge – esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Gianfranco Clerici, indimenticabile protagonista della ultracentenaria storia amaranto. Nel corso della carriera da calciatore, Clerici ha vestito con onore la maglia della Reggina dal 1966 al 1971. Da parte del club, le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia”.