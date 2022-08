Rosa Russo Iervolino, la figlia smentisce la morte: “sta bene”

31 Agosto 2022 09:45

Morte Rosa Russo Iervolino: la figlia smentisce il decesso. La democristiana fu sindaco di Napoli e prima donna a ricoprire la carica di Ministro dell’Interno.

Giallo sulla morte di Rosa Russo Iervolino. Annamaria Roscigno, storica portavoce della democristiana, in una nota scrive: –“la notizia della morte della Iervolino è assolutamente infondata. Lo si apprende dai familiari che confermano che l’ex sindaco è a casa, serena e in salute”. Subito dopo arriva la smentita via social di Francesca, la figlia: “Mamma sta benissimo. Non so quale idiota abbia messo in giro questa notizia. Sarebbe il caso di non scherzare sulla vita delle persone. Napoletanamente facciamo le corna!!!”.

Ricordiamo che Iervolino è stata la prima donna a guidare il Viminale e anche la prima a diventare sindaco di Napoli. Il noto politico della Dc ha 86 anni. In seguito allo scioglimento della Democrazia Cristina, Iervolino partecipò alla fondazione del Partito Popolare Italiano. Poi l’adesione all’Ulivo di Prodi e l’elezione di nuovo alla Camera nel ‘96. Nel ‘98 giura , come prima donna, nelle vesti di Ministro dell’Interno nel governo D’Alema. E nel 2001 diventa sindaco di Napoli per ben due mandati.