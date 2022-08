Morte Gorbaciov, Falcomatà: “coraggio nell’avviare processo di democrazia, tradita ora dalla follia di Putin”

31 Agosto 2022 21:49

Le parole del Sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà dopo la morte dell’ex Presidente dell’Unione Sovietica Michail Gorbaciov

Anche il Sindaco sospeso di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha voluto commentare la morte dell’ex Presidente dell’Unione Sovietica Michail Gorbaciov: “si può essere d’accordo o meno con l’esperienza ed il progetto politico di Michail Gorbaciov. Sicuramente c’è da riconoscergli la coerenza ed il coraggio di aver avviato un processo di democratizzazione che ha consentito di abbattere quell’odioso muro, aprendo un orizzonte che per lungo tempo ha rappresentato una straordinaria speranza di rinascita per un intero popolo ed una prospettiva di pace per il mondo intero. Speranza purtroppo oggi tradita dalla follia di Putin e dalla sua aggressione all’Europa”.

“Quello che però sicuramente non si può fare è brindare sulla morte di un uomo, come qualcuno ha dichiarato pubblicamente in queste ore. È una pratica che a me ricorda le feste dei clan durante le guerre di mafia quando eliminavano un avversario o un capo rivale. Su certi atteggiamenti, che di politico non hanno davvero nulla, meglio stendere un velo di vergogna”, ha detto poi Falcomatà in riferimento al polemico e discusso tweet del segretario del Partito Comunista Marco Rizzo.