Mistretta (ME): il luogotenente Davide Mommo assume il comando della Stazione Carabinieri di Mistretta

Mistretta: Mommo è il nuovo comandante della Stazione Carabinieri dallo scorso 3 agosto

Il luogotenente Davide MOMMO dallo scorso 03 agosto è il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Mistretta (ME), subentra al ventennale periodo di comando lasciato dal Luogotenente Carica Speciale Giuseppe MAMMANO, andato in pensione per sopraggiunti limiti di età lo scorso 12 maggio. Il neo comandante è originario di Messina, sposato e con due figli, precedentemente ha ricoperto l’incarico quale Comandante della Stazione Carabinieri di Galati Mamertino (ME). Classe 1975 è arruolato nell’Arma dei Carabinieri dal 1996, subito dopo la scuola marescialli di Velletri (RM) ha prestato servizio in Sardegna dal 1999 al 2007 prima come addetto alla stazione di Sant’Antioco (SU) e poi come comandante della stazione di Fluminimaggiore (SU) e dal 2007 allo scorso 02 agosto 2022 ha retto il comando della stazione di Galati Mamertino (ME). È insignito della Croce d’Oro con Torre per l’anzianità di servizio, Medaglia d’Argento per Lungo Comando e del Distintivo di Merito per 15 anni di Comando Stazione.