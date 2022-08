Miss Mondo Calabria, tappa a Rizziconi: Jasmine Hassid prima pre-finalista Nazionale

23 Agosto 2022 15:00

Jasmine Hassid prima pre-finalista Nazionale di Miss Mondo Calabria

Grande successo ieri sera per la tappa di Miss Mondo Calabria a Rizziconi, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo. Un evento di moda curato in ogni dettaglio e al pubblico delle grandi occasioni che ha accolto Miss Mondo Calabria in grande stile, gestito in esclusiva Regionale dalla nota agenzia di eventi ‘andreacogliandroeventi’. Dopo la selezione Regionale, Jasmine ha fatto bis vincendo anche la prima pre-finale Nazionale che la porterà direttamente alle pre-finale di Gallipoli. Dopo un’attenta selezione della giuria, composta da Nicola Loiacono, direttore del Porto degli Ulivi e presidente di giuria, Alessandro Giovinazzo, sindaco della Città, Teresa Greco, assessore con delega allo spettacolo, Domenico Latino, giornalista della Gazzetta del Sud, Maria Fazzari, fotomodella e Teresa Corigliano, imprenditrice, a trionfare è stata come dicevamo la diciannovenne Jasmine Hassid, in seconda posizione si è classificata Simona Macrì e terza Michela Cimato.

Durante la gara le ragazze hanno sfilato in abiti casual, eleganti ed abiti da cerimonia. Preparate dal make-up a cura del centro estetico “Nettuno” di Palmi, Hair Style capitanati da Maria Teresa De Masi e Nunzia Morfei. A presentare l’evento è stato Francesco Saltalamacchia in coppia con Rosanna Cannizzaro, con la partecipazione della scuola di ballo ‘Delia Dance’ e con la presenza del truck radiofonico milmedia con diretta su CRT, inoltre sono stati proiettati video spot contro la violenza sulle donne e contro la guerra. Una fascia speciale, quella di Miss Web, è stata assegnata a Enza Morabito, risultata la più votata sul web. “Vorrei ringraziare tutte le ragazze che hanno reso la serata fantastica con tanta bellezza sul palco – ha commentato il patron Regionale Andrea Cogliandro – e un ringraziamento speciale soprattutto va al direttore del Centro Commerciale ‘Porto degli Ulivi’ (sponsor ufficiale di Miss Mondo Calabria) Nicola Loiacono che ci ha voluto fortemente a Rizziconi, all’amministrazione comunale e a chi ha reso questa serata un altro grande successo. Siamo ancora all’inizio di un grande percorso che ci vedrà protagonisti per tutta la stagione aspettando la finalissima Regionale 2023”.