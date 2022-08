Milazzo: il Sindaco nomina i propri rappresentanti nel nuovo Cda dell’Area marina

5 Agosto 2022 19:36

Milazzo: il sindaco Pippo Midili, con determina ha nominato i propri rappresentanti nel nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Area marina protetta scaduti martedì scorso

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, con determina ha nominato i propri rappresentanti nel nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Area marina protetta scaduti martedì scorso. L’incarico sarà valido per il prossimo triennio. Midili ha confermato due dei tre consiglieri in carica: il presidente Giovanni Mangano e il consigliere Massimo Geraci, sostituendo Simona Ratti con la docente universitaria milazzese Ivana Bonaccorsi. La formalizzazione degli incarichi – che sono in forma del tutto gratuita – avverrà lunedì prossimo, quando è stata convocata l’assemblea degli altri due soci del consorzio di gestione, l’Università di Messina che manterrà la docente Nunziacarla Spanò e l’associazione Marevivo che continuerà ad essere rappresentata dal vicepresidente nazionale Fabio Galluzzo.

In pratica il Cda sarà composto da quattro consiglieri riconfermati su cinque in una chiara ottica di continuità che si intende dare ad una gestione che in questo triennio, non semplice, in quanto caratterizzato dall’avvio di ogni attività, si è distinto per operatività ma anche per la capacità di promuovere l’immagine turistica di Milazzo.