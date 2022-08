Migranti, Salvini: “torneremo a proteggere i confini dell’Italia”

1 Agosto 2022 16:13

Migranti: le parole del segretario della Lega, Matteo Salvini

“Io ho fatto per un anno il ministro” dell’Interno, “e se ci date fiducia torneremo a proteggere i confini del nostro Paese e riportare sicurezza nelle nostre città, perché non è possibile vedere migliaia di sbarchi incontrollati”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un incontro elettorale a Chioggia (Venezia). “Solo nel mese di luglio di quest’anno – ha aggiunto – sono sbarcati più clandestini che tutto il 2019 quando c’era la Lega al governo, e io aggiungo con 6 milioni di italiani poveri che devono scegliere tra il pranzo e la cena non possiamo permetterci di mantenere migliaia di clandestini che sbarcano dalla mattina alla sera. Proteggere gli italiani e il lavoro degli italiani”.