Metrocity-Castore, via alla fase operativa. Versace: “gettate le basi per le linee guida sui servizi da svolgere”

3 Agosto 2022 12:23

Reggio Calabria: dopo l’acquisizione delle quote da parte della Città Metropolitana, stamani la riunione operativa a Palazzo Alvaro alla presenza del sindaco metropolitano facente funzioni e dei vertici della Società

Si è tenuto stamane, a Palazzo Alvaro, un vertice fra il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, il direttore generale, Umberto Nucara, i dirigenti dell’Ente ed il management di “Castore servizi pubblici locali”, la società “in house” al 49% detenuta dalla Città Metropolitana. Entra nel vivo, dunque, la fase operativa che vedrà l’azienda di via Eremo Condera, nel corso dei prossimi mesi, occuparsi dei vari servizi garantiti dalla MetroCity. Al termine del confronto, il sindaco facente funzioni ha parlato di “una riunione molto importante”, sottolineando come “si sia trattato del primo passo verso la stesura delle linee guida che, qualche anno fa, erano state indicate nei programmi dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà”.

“Oggi – ha affermato Versace – quelle idee trovano pienezza e valore perché, adesso, inizia il cammino tanto auspicato verso una maggiore tranquillità delle maestranze alle dipendenze di Castore e si afferma il progetto di crescita delle società partecipate della Città Metropolitana. A breve – ha concluso l’inquilino di Palazzo Alvaro – seguiranno nuovi appuntamenti col management della società e con l’amministratore delegato Stefano Sofi utili, soprattutto, a mettere in campo i servizi che Castore svolgerà per conto della Città Metropolitana”.