Meteo, l’ondata africana entra nel vivo: domani in Calabria e Sicilia sarà il giorno più caldo dell’anno

17 Agosto 2022 10:35

Previsioni Meteo: intensa ondata di caldo sul Sud Italia tra oggi e domani: temperature roventi, a rischio i record storici ma durerà pochissimo

Temperature sempre più alte tra Calabria e Sicilia, con valori roventi anche nelle ore notturne: le temperature minime della notte si sono fermate a +26,4°C ad Acireale e Fiumedinisi, +26,5°C a Gioiosa Marea, +26,6°C a Brolo, +27,1°C a Bovalino, +27,2°C a Capo d’Orlando, +27,3°C a Reggio Calabria, +27,6°C a Platì, +28,0°C a Messina, +28,5°C a Marina di Gioiosa Jonica, addirittura +29,7°C a Bova. La situazione meteo è estrema: alle 10:30 del mattino, molte località hanno già raggiunto i +35°C e il nucleo più caldo deve ancora arrivare dal nord Africa. L’ondata di calore di origine nord Africana è entrata nel vivo: le temperature aumenteranno sensibilmente nel pomeriggio, con picchi di oltre +40°C in Sicilia. Ma il giorno più caldo sarà domani, Giovedì 18 Agosto: una bolla d’aria caldissima, proveniente dal cuore del Sahara, risalirà fino ai Balcani inglobando tutto il Sud Italia, fino alle Marche, in un clima letteralmente africano.

In Sicilia domani pomeriggio avremo temperature massime di +45°C, ma anche in Calabria avremo valori fino a +43/+44°C. Sarà il giorno più caldo dell’anno, ma in alcune località potrebbe essere anche molto di più: sono a rischio molti record di caldo mensili di Agosto o addirittura assoluti.

La buona notizia è che quest’ondata di caldo così intensa, durerà pochissimo: già Venerdì avremo un brusco calo delle temperature che riporterà la situazione alla normalità e, nel giro di poche ore, al fresco tramite forti temporali e intense grandinate. Super caldo sì, ma tra poco più di 48 ore sarà soltanto un ricordo e dopo la sfuriata temporalesca di Venerdì, inizierà un lungo periodo mite, prevalentemente soleggiato ma fresco. Per tutto il weekend e anche per gran parte della prossima settimana, infatti, il clima rimarrà fresco con temperature inferiori rispetto alle medie del periodo, sulla falsariga di quanto già accaduto nei giorni scorsi. Nonostante quest’intensa ondata di caldo di oggi e domani, il mese di Agosto si concluderà per il Sud Italia con anomalie termiche negative e pluviometriche positive. Cioè sarà più piovoso e meno caldo della media.