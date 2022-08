Messina: visita di commiato a Palazzo Zanca del Comandante Supporto Logistico della Marina Militare

30 Agosto 2022 13:51

Visita di commiato a Palazzo Zanca del Comandante Supporto Logistico della Marina Militare di Messina Giancarlo Lauria

Il Sindaco Federico Basile ha ricevuto stamani a Palazzo Zanca in visita di commiato il Comandante del Supporto Logistico e del Presidio della Marina Militare di Messina Giancarlo Lauria, accompagnato dal Capitano di Vascello Paolo Florentino. La visita dell’Alto ufficiale, cui ha preso parte l’Assessore con delega ai Rapporti con le Forze Armate Salvatore Mondello, è stata l’occasione per salutare l’Amministrazione comunale e per presentare il nuovo Comandante Florentino che gli subentrerà il 5 settembre prossimo. Lauria, assunse il comando del Nucleo Supporto Logistico Marina Militare di Messina il 30 luglio 2021, per la gestione di una base antica come quella di Messina, quale rilevante struttura tecnico-logistica per l’attività di manutenzione, di efficienza e di supporto alle Unità della Squadra Navale della Marina Militare.

Nel corso del cordiale incontro il Sindaco Basile e l’Assessore Mondello hanno manifestato ai due Comandanti il loro compiacimento per l’impegno profuso dalla Marina Militare, una tra le Forze Armate che nelle sue molteplici suddivisioni e capacità operative contribuisce quotidianamente con rigore, professionalità e senso del sacrificio al prestigio del nostro Paese nell’ambito internazionale. A conclusione della visita, riaffermando la volontà di una fruttuosa e sinergica collaborazione interistituzionale il Sindaco Basile nel formulare gli auguri di buon lavoro ha voluto omaggiare il nuovo Comandante Florentino con il crest della Città e il volume “Dal patrimonio comunale di Messina alla GAMM dentro e fuori le mura”.