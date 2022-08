Messina: Vara ruotata di 90° e rivolta verso la facciata del Duomo

16 Agosto 2022 13:04

Messina: questa mattina il carro Votivo della Vara è stato ruotato di 90° e rivolto verso la facciata della Cattedrale, prospiciente il Portale

Al fine di recuperare l’antica simbologia nella quale “Gesù porge l’Anima di Maria a Dio Padre”, raffigurato nella parte sommitale del Portale del Duomo a Messina, secondo i canoni del Teatro Mobile del XVI secolo, su indicazione dell’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, in accordo con l’Assessore Massimiliano Minutoli e l’arch. Nino Principato, questa mattina il carro Votivo della Vara è stato ruotato di 90° e rivolto verso la facciata della Cattedrale, prospiciente il Portale, secondo quanto raffigurato nelle stampe pre-terremoto di Michele Pianebianco, Giovan Francesco Biccaccini e di altri autori di litografie del tempo.

“È arrivato il momento che i messinesi recuperino significati e simboli – dichiara l’Assessore Caruso – legati alla tradizione, senza i quali ogni rappresentazione risulta amorfa e svestita di contenuti. In passato ogni pietra ed ogni scultura aveva precisi riferimenti alle Scritture o alla mitologia, all’epica o ai versi di sommi poeti e che costituivano la parte più importante della realizzazione di un’opera: l’Ideazione e la progettazione. Personaggi come Mauroli, Polidoro, Montorsoli, Giuntalocchi, Ferrante Gonzaga rappresentavano per Messina l’elite del pensiero, della matematica e dell’architettura. Monumenti e Fortificazioni erano realizzate con precisi dettami di cui oggi abbiamo perso le tracce e delle quali sentiamo il bisogno di recuperare”.