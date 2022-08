22 Agosto 2022 15:25

Messina: sfida tra donne all’Uninominale al Senato in riva allo Stretto, chi vincerà

Tra qualche ora si concluderà la fase della presentazione delle liste in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. All’Uninominale al Senato a Messina ci sarà un’inedita sfide tra sole donne: a Palazzo Madama andrà una tra Ella Bucalo, che sarà candidata per il Centro/Destra, Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle, Dafne Musolino di Sud chiama Nord e Antonella Russo per il Partito Democratico.

Una sfida inedita che sicuramente farà divertire gli osservatori.