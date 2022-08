Salvini a Messina: “senza il Ponte i siciliani spendono 5 miliardi di euro”

29 Agosto 2022 14:32

Messina, Salvini: “per gli sbarchi dei migranti non servono i blocchi ma i decreti sicurezza”

Dopo l’iniziativa a Reggio Calabria, Matteo Salvini è sbarcato a Messina al ristorante “Marina del Nettuno”, sul viale della Libertà, per un’iniziativa di campagna elettorale sia per le elezioni politiche che per le regionali. Va subito all’attacco il leader della Lega sulla questione migranti distinguendosi rispetto a Giorgia Meloni, la quale chiede un blocco navale: “per il problema degli sbarchi non occorrono i blocchi, basta semplicemente riattivare i decreti sicurezza. Noi dobbiamo tornare a difendere i confini e a bloccare gli sbarchi e il traffico degli esseri umani”

Messina, Salvini: “Il Ponte sullo Stretto è indispensabile e necessario”

“Costa di più non fare il ponte che fare il ponte. È indispensabile, utile, necessario collegare non Messina a Reggio, ma l’Italia all’Europa. Non basta, certo, il ponte, e serve finire le opere irastrutturali in Sicilia e in Calabria, ma pensate all’immagine dell’Italia nel mondo con un’opera di ingegneria unica, fattibile e realizzabile che si ripaga in un anno“. E’ quanto evidenza il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a Messina. “Ogni anno i siciliani per il non avere il ponte spendono cinque miliardi di euro. Siccome l’Europa ci dà sempre poco o niente, se ci aiutano a fare quest’opera si quantificano decine di migliaia di posti di lavoro a Messina e a Reggio Calabria. Chi continua a dire di no al ponte è ignorante, in malafede o altro. Questo vale anche per il nucleare”, conclude.