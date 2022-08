Messina, grave gesto di inciviltà: rubata la fontanella in ghisa installata a Piazza Basicò

12 Agosto 2022 14:53

E’ stata rubata nei giorni scorsi la fontanella in ghisa che AMAM aveva installato a Piazza Basicò, ai piedi della scalinata di Montalto. La fontana insieme alle altre installate nelle piazze principali della Città, fanno parte di un progetto volto a riqualificare il Centro Storico cittadino e i numerosi villaggi, al fine di rendere Messina accogliente, bella e dotata di servizi come questo, con l’obiettivo di dare ristoro, soprattutto durante la stagione calda, a coloro che decidono di sostare o di passeggiare in città. Le fontanelle disseminate nelle piazze principali e in molti punti attrattivi del territorio comunale, infatti, ogni giorno vengono utilizzate da turisti e cittadini.

La presidente Bonasera: “E’ triste registrare gli ennesimi esempi di inciviltà e di mancanza di rispetto per il decoro urbano e per la fruibilità dei beni comuni che AMAM e Comune di Messina potenziano, con sacrificio, a beneficio dell’intera comunità”. Sulla vicenda dell’asportazione della fontanella in ghisa di Piazza Basicò sono in corso le indagini della Polizia locale per intraprendere le opportune azioni.