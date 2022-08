Messina: ritrovato e soccorso l’uomo scomparso due giorni fa | FOTO

31 Agosto 2022 20:55

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti, alle 13,30 di oggi per un soccorso di una persona di 79 anni, affetta da demenza senile, a Spadafora, in località San Martino, a seguito di attivazione del piano provinciale della Prefettura, per Ricerca a Persona. Sul posto, le squadre del distaccamento Nord, il nucleo Cinofilo (con il cane Grisù), coordinate dal Funzionario di guardia hanno individuato l’uomo scomparso da circa 48 ore, in appena due ore dall’inizio della ricerca. Il ritrovamento è avvenuto a circa 15 metri dalla strada provinciale, in zona impervia, dove i Vigili del fuoco, giunti sul posto con autopompa serbatoio e pick-up attrezzato, sono riusciti ad assicurare l’infortunato nella barella spinale affidandolo alle cure del medico del 118.

Per trasportare in sicurezza la persona ritrovata sulla sede stradale, è stato necessario ripulire un sentiero di rovi con motoseghe e badili. Presenti anche carabinieri e volontari del posto.