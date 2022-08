Ordinanza “anti-movida” a Messina: rimandata l’entrata in vigore

2 Agosto 2022 14:47

Approvata la richiesta di audizione degli Assessori proponenti l’ordinanza per la prossima seduta di martedì 9 agosto

Questa mattina la III Commissione del Comune di Messina, che si occupa anche di Sviluppo economico, turismo ed attività produttive, ha favorevolmente deliberato all’unanimità dei componenti la richiesta di audizione degli Assessori proponenti l’ordinanza “anti-movida” Musolino e Cannata per la prossima seduta di martedì 9 agosto. Conseguentemente l’entrata in vigore dell’ordinanza sarà rimandato all’esito della discussione di fronte alla Commissione in seno al Civico Consesso. L’ordinanza era stata così definita dagli imprenditori locali in quanto, a loro modo di vedere, avrebbe penalizzato i locali serali: secondo quanto prevedevano le nuove regole, infatti, le attività legate alla musica avrebbe potuto essere avviate solo dopo le 21, quindi non più nel pomeriggio; chi non ha licenza avrebbe dovuto chiudere all’una di notte e soprattutto avrebbe dovuto vietare le serate danzanti; chi invece dispone della licenza, avrebbe potuto fare discoteca, ma con musica massimo fino alle 3 di notte.

“Ringrazio tutti i Consiglieri Comunali – tanto di maggioranza quanto di opposizione – che hanno condiviso con me l’opportunità di analizzare pubblicamente una tematica così cara alla cittadinanza”, commenta il Consigliere Comunale Dario Carbone (FdI). “Sono certo – conclude – che l’Amministrazione sarà disponibile ad apportare eventualmente i correttivi che emergeranno nel corso della seduta nell’interesse tanto dei residenti quanto dei gestori delle attività commerciali messinesi”.