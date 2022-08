Messina ricorda Gorbaciov, quando la moglie Raissa arrivò in riva allo Stretto

31 Agosto 2022 12:42

Messina: la moglie Raissa fu accolta a Palazzo Zanca dall’allora Sindaco Mario Bonsignore e da grande appassionata di storia russa depositò una corona sulla lapide commemorativa delle vittime del terremoto del 1908

La Città di Messina alla scomparsa di Mikhail Gorbaciov, ricorda la figura del grande statista e instancabile sostenitore della pace, legandola a quel 28 novembre 1989, quando la moglie Raissa fece tappa in riva allo Stretto contribuendo a dare con la sua presenza lustro alla Città. In quella occasione Raissa, fu accolta a Palazzo Zanca dall’allora Sindaco Mario Bonsignore e da grande appassionata di storia russa depositò una corona sulla lapide commemorativa delle vittime del terremoto del 1908 per ricordare che i primi ad accorrere in aiuto della città distrutta, furono proprio i marinai di una nave russa.

Nel corso della visita, la consorte dell’ultimo leader dell’Unione Sovietica e premio Nobel per la pace nel 1990 ritirò il Premio Colapesce assegnato al marito.