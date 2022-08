Messina, pulizia programmata caditoie, griglie di scolo e tombini: divieti di sosta in alcune strade

17 Agosto 2022 18:00

Messina, pulizia programmata caditoie, griglie di scolo e tombini: divieti di sosta in alcuni tratti di strade del centro cittadino

Per consentire all’AMAM l’esecuzione di interventi di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche in alcuni tratti di strade del centro cittadino, sono stati adottati provvedimenti viari. Dalle ore 8 alle 18, è pertanto istituito il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati, lunedì 22, in via Industriale, da via Santa Cecilia a viale Europa, e nelle vie Trieste, Bartolomeo da Neocastro e Trento, quest’ultima da via La Farina verso mare; martedì 23, in via D‘Amico; mercoledì 24, nelle vie dodici Apostoli, dal numero civico 29 a via Zagari, e Cherubini, tra le vie San Gabriele e San Marco; giovedì 25, nelle vie Comunale Santo, dal ponte della ferrovia a via San Salvatorello, Lodi e Pavia; venerdì 26, via San Salvatorello, da via Comunale al ponte della ferrovia, vie Como e Crema; lunedì 29 vie Napoli, tra le vie Emilia e Lucania, ed Umbria; martedì 30, via Ernesto Cianciolo; mercoledì 31, piazza Dante Alighieri e vie Puglie, Roosvelt ed Abruzzi; giovedì 1 settembre, vie Siracusa e Marche; venerdì 2 settembre, via Liguria e viale San Martino, da via Veneto a villa Dante.

Domenica 21 festeggiamenti del Santo Patrono, San Paolino Vescovo, a Mili Marina: le limitazioni viarie.

In occasione dello svolgimento dei festeggiamenti del Santo Patrono, San Paolino Vescovo, a Mili Marina, in programma domenica 21, sono previste limitazioni viarie. Pertanto, dalle ore 21 di domenica 21 sino all’1 di lunedì 22, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare, nel tratto di via Nazionale Mili Marina, compreso tra i numeri civici 186 e 195 (lato nord) ed i numeri civici 194 e 221 (lato sud), con collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale; il divieto sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, in via Comunale Mili Marina nel tratto compreso tra il ponte della Ferrovia e via Nazionale Mili Marina, con collocazione di idonea segnaletica; il divieto sosta, con zona rimozione coatta, sul lato est (lato mare) di via Nazionale Mili Marina nel tratto compreso tra il Bar dello Sport ed il numero civico 259, con collocazione di idonea segnaletica; il divieto sosta, con zona rimozione coatta, sul lato ovest (lato monte) di via Nazionale Mili Marina nel tratto compreso tra via Comunale Mili Marina ed il numero civico 258, con collocazione di idonea segnaletica; il divieto sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, nel tratto iniziale del vallone dei Medici (presso contrada Vennetico), direzione di marcia monte-mare, dall’intersezione con la via Vecchia Nazionale fino al restringimento della carreggiata stradale, con collocazione di idonea segnaletica; il divieto sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, in vallone dei Medici, dalla fine del restringimento della carreggiata stradale (direzione di marcia montemare), sino all’estremità finale della strada, con collocazione di idonea segnaletica; il divieto sosta, con zona rimozione coatta, nello slargo di via Nazionale Mili Marina (lato ovest) antistante il numero civico 131, nell’immediata prossimità del vallone dei Medici, con collocazione di idonea segnaletica; il divieto sosta, con zona rimozione coatta, sul lato ovest (lato monte) di via Nazionale Mili Marina nel tratto compreso tra il ponte della ferrovia (inizio di via Nazionale Mili Marina provenendo da Messina) ed il numero civico 80, con collocazione di idonea segnaletica; il divieto sosta, con zona rimozione coatta, sul lato ovest (lato monte) di via Nazionale Mili Marina nel tratto compreso tra il Vallone dei Medici ed il numero civico 150, consentendo la sosta dei veicoli dell’organizzazione, con collocazione di idonea segnaletica. Collocare infine idonea segnaletica stradale verticale di preavviso di strada chiusa al transito veicolare, con indicazione della distanza, da posizionarsi nella S. S. 114 in prossimità delle vie di accesso al villaggio di Mili Marina.

Limitazioni viarie in tratti del viale della Libertà per lavori di manutenzione alla condotta fognaria

Per consentire all’AMAM l’esecuzione di interventi di pulizia alla condotta fognaria in alcuni tratti del viale della Libertà, sono state adottate limitazioni viarie. Pertanto domani, giovedì 18, e venerdì 19 nei tratti interessati vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta.