Messina, “Estate Addosso 2022”: previste borse di inclusione sociale tra i giovani. I requisiti e come partecipare

11 Agosto 2022 10:23

“Estate Addosso 2022” è il progetto sperimentale promosso dall’Amministrazione comunale attraverso l’Azienda Speciale Messina Social City che prevede la selezione di beneficiari di borse di inclusione sociale tra i giovani della comunità cittadina, che rientrano nella fascia di età 16-25 anni

È in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e all’indirizzo www.messinasocialcity.it, l’Avviso per partecipare a “Estate Addosso 2022”, il progetto sperimentale promosso dall’Amministrazione comunale attraverso l’Azienda Speciale Messina Social City che prevede la selezione di beneficiari di borse di inclusione sociale tra i giovani della comunità cittadina, che rientrano nella fascia di età 16-25 anni. I giovani interessati possono presentare istanza da oggi, giovedì 11 e sino alle ore 13.00 del 18 agosto 2022 attraverso la registrazione al link: lestateaddosso.comune.messina.it. Per accedere alla piattaforma è necessario essere provvisti di SPID.

I partecipanti selezionati, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

età compresa tra i 16 e i 25 anni;

residenza nel Comune di Messina;

disoccupati o inoccupati da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.

I beneficiari saranno impiegati per un periodo determinato di 2 mesi, anche non continuativi, per 25 ore settimanali, distribuite su 5 (cinque) giorni settimanali, compresi domenica e festivi, nelle seguenti aree di attività:

Manutenzione del verde;

Trasporto di persone con veicolo leggero;

Informazione, promozione ambientale e del territorio;

Gestione dell’immagine, promozione e servizi turistici e del tempo libero;

Servizi di portineria, custodia e vigilanza;

Animazione sociale, socio-culturale e ricreativa;

Assistenza alle strutture educative;

Collaborazione ai servizi di cucina, sala e bar;

Attività amministrativa, compresa segreteria e archivio;

Attività inserimento dati e transizione digitale;

Tutela ambientale e del verde, pulizia della spiaggia, altri servizi relativi al territorio e all’ambiente;

Servizi di distribuzione commerciale;

Settore benessere;

Filiera agroalimentare

L’Azienda Messina Social City si riserva, se ne ricorrono le condizioni, di prorogare la data di scadenza ed accogliere ulteriori istanze fino al raggiungimento del numero delle B.I.S. previste. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 090 9488007 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, o scrivere all’indirizzo e-mail lestateaddosso@messinasocialcity.it.