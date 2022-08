Messina: oggi il Cippo della Vara a Piazza Castronovo per la benedizione

1 Agosto 2022 10:32

Messina: oggi il Cippo della Vara a Piazza Castronovo, alle ore 18.30 la benedizione

Concluse le fasi di revisione strutturale delle parti meccaniche, con rilascio di apposita certificazione di collaudo, dopo due anni, oggi, lunedì 1 agosto, il Cippo della Vara torna a Piazza Castronovo a Messina, per dare il via al montaggio del Carro votivo e quindi alla fase finale dei preparativi per l’inizio della secolare Processione della Vara e della Passeggiata dei Giganti Mata e Grifone. Ad annunciarlo stamani gli Assessori alla Cultura Enzo Caruso ed alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli.

Oggi, alle ore 18.30, è prevista la benedizione del Cippo, a cura del cappellano della Vara, padre Antonello Angemi, nominato da S.E. l’Arcivescovo metropolita di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, Monsignor Giovanni Accolla.