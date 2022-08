Messina, lutto nello sport: è morto il Maestro Ciccio Giordano, figura storica del tennis in città

1 Agosto 2022 11:38

Il Maestro Ciccio Giordano è stato un punto di riferimento per giovani e meno giovani nella città di Messina

Il mondo del tennis a Messina è in lutto per la grave perdita del Maestro Ciccio Giordano. Una figura storica dello sport nella città dello Stretto, un punto di riferimento per giovani e meno giovani. Una notizia che ha lasciato profonda tristezza nella cittadinanza, adesso impegnata ad esprimere sincera gratitudine per ciò che ha rappresentato, per le lezioni di tennis e di vita che ha impartito a migliaia di ragazzi. “Il Maestro Ciccio Giordano è stato veramente il primo tennista forte “di livello” che Messina abbia espresso, io che lo conoscevo sin da bambino (abitava a Paradiso la porta accanto alla casa di mia nonna, per la precisione dove oggi c’è il negozio “La Contadina”) e sentivo le sue gesta tennistiche sempre con grande interesse. Con lui ottimi tennisti messinesi si sono fatti valere nel corso degli anni. Rip”, è il ricordo dell’amico Maurizio Costa, Coordinatore della Fit tpra.

Tantissimi sui social i messaggi di cordoglio e le belle parole spese nei suoi confronti. Tramite Facebook anche il ricordo di Fit Messina: “lo vogliamo ricordare con questa foto scattata in occasione di un riconoscimento conferitogli dal Tennis Club Messina”. In quel caso il Maestro Ciccio Giordano aveva ricevuto un riconoscimento alla carriera, dimostrazione della sua importanza per il mondo dello sport locale.