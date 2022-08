Messina, incidente in viale Libertà: morto il noto imprenditore Antonio Miloro

5 Agosto 2022 09:38

Il 61enne è deceduto all’Ospedale Papardo, dove era ricoverato dallo scorso 25 luglio

Ha smesso di battere nelle scorse ore il cuore di Antonio Miloro, imprenditore 61enne di Messina morto in ospedale Papardo dove era stato ricoverato dopo l’incidente stradale avvenuto in viale della Libertà lo scorso 25 luglio. La sua smart si era ribaltata dopo lo scontro con alcune auto parcheggiate nel tratto vicino il Museo Regionale e le sue condizioni sono sembrate sin dal primo momento disperate: i medici hanno tentato di salvarlo in tutti i modi in questi dieci giorni, ma alla fine ogni sforzo si è rivelato vano.

Molto noto nella città dello Stretto, Antonio Miloro era impegnato nella storica azienda di legnami e arredamenti. Tra ieri e oggi sono già molti gli amici che sui social stanno dedicando un messaggio di cordoglio per la tragica notizia.