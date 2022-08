Messina, Lillo Valiveri fonda il gruppo civico “Noi imprenditori parrucchieri”

27 Agosto 2022 13:25

Il professionista messinese Lillo Valvieri fonda il gruppo civico “Noi imprenditori parrucchieri”: l’obiettivo è fare da trait d’union tra le associazioni di categoria e le parti politiche

Un gruppo civico portavoce delle piccole e medie imprese messinesi per raccontare il disagio vissuto da categorie come quella dei parrucchieri e degli operatori del settore del benessere. Un gruppo che possa fungere da trait d’union tra le associazioni di categoria e le parti politiche. Con questi intenti nasce a Messina “Noi imprenditori parrucchieri”. Fondato da Lillo Valvieri, noto professionista messinese e già presidente dell’associazione di commercianti “Le Vetrine di via Garibaldi”, il gruppo sarà presentato nel corso delle prossime settimane a Palazzo Zanca.

Tra gli obiettivi di “Noi imprenditori parrucchieri”, un intervento concreto sugli sgravi in materia di costo del lavoro per consentire anche alle piccole attività locali di affrontare la ripresa del prossimo anno dopo un “autunno complesso” come lo ha definito lo stesso ex presidente del Consiglio, Mario Draghi. Dalla tutela sanitaria al riconoscimento dei contributi in caso di maternità e paternità fino alla possibilità di assunzione a contributo 0 per due anni estesa a tutte le fasce d’età. Tra le richieste avanzate da “Noi imprenditori parrucchieri” anche un azzeramento del costo dei pagamenti elettronici.

Valvieri, già attivo nell’associazionismo messinese, si è occupato in passato di manifestazioni pro Partite IVA e in favore dei commercianti per tramite dell’associazione “Le Vetrine di via Garibaldi” con la quale sono stati organizzati eventi per migliorare la vivibilità di una zona quotidianamente frequentata dalle migliaia di croceristi che sbarcano in città.

“Vorremmo riuscire a portare avanti le nostre istanze, dialogando con tessuto sociale e politica locale, per evitare di essere dimenticati ancora una volta. Si parla da anni di riduzione del cuneo fiscale. Risulta determinante poter agire presto alla luce dei rincari post bellici e pandemici per evitare la scomparsa di quel ceto medio che è sempre stato il motore trainante del nostro Paese”, ha spiegato il presidente del gruppo Lillo Valvieri.