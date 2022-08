Messina: la prof.ssa Milone nominata Prorettrice alla Didattica

25 Agosto 2022 11:03

Messina: la prof.ssa Candida Milone, Ordinario di Fondamenti Chimici delle Tecnologie presso il Dipartimento di Ingegneria è stata nominata Prorettrice alla Didattica

La prof.ssa Candida Milone, Ordinario di Fondamenti Chimici delle Tecnologie presso il Dipartimento di Ingegneria è stata nominata Prorettrice alla Didattica. La prof.ssa Milone, negli anni scorsi, ha ricoperto numerosi incarichi, è stata Direttore del Dipartimento di Ingegneria dal 2018 al 2021, Delegata del Rettore per la pianificazione e accreditamento dell’offerta formativa, e, inoltre, è Componente della Commissione Offerta Formativa e del Presidio della Qualità di Ateneo.

La sua attività scientifica riguarda il design sintesi e caratterizzazione di materiali nanostrutturati per applicazioni in catalisi eterogenea per la sintesi di chemicals e applicazioni ambientali ed è per lo storage e riutilizzo di energia termica. È autrice, di 127 pubblicazioni (fonte SCOPUS) peer reviewed e più di 150 comunicazioni a congressi nazionali e internazionali, 5 brevetti.