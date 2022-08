Messina, il Colonnello Izzo lascia il Comando Provinciale dei Carabinieri dopo 6 anni: andrà a Pisa

19 Agosto 2022 18:24

La lettera del Colonnello Mauro Izzo con cui lo stesso comunica che nei prossimi giorni, dopo 6 anni, lascerà l’incarico di Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Messina per andare a Pisa

Dopo 6 anni, il Colonnello Mauro Izzo lascia l’incarico di Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Messina. Andrà a Pisa. Il Comandante ha voluto salutare e ringraziare tutti attraverso una lettera. “Nei prossimi giorni lascerò – dopo 6 anni – l’incarico di Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Messina per assumere l’incarico di Comandante Provinciale CC di Pisa”, rivela. “Considerando l’intensità degli eventi e del lavoro svolto dell’Arma nei 6 anni appena trascorsi, non posso non chiedere venia per la pazienza avuta nei quotidiani rapporti con lo scrivente e la Sala Stampa di questo Reparto, e nella circostanza colgo l’occasione per ringraziarvi di vero cuore per la vostra cortese disponibilità e costante professionalità che avete voluto assicurare al Comando Provinciale di Messina nello svolgimento dei compiti istituzionali”.

“Mi preme però soggiungere, al di là dei risultati operativi conseguiti o delle importanti operazioni contro la criminalità svolte coralmente da tutti Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, la mia più sentita riconoscenza per il prezioso lavoro svolto insieme, nella più profonda consapevolezza che il bagaglio di esperienze acquisite arricchirà il percorso della mia vita come uomo e ufficiale. Ancora grazie! Rivolgo a voi tutti l’augurio di ogni consentito bene ed un grande in bocca al lupo per le vostre migliori soddisfazioni personali e professionali. Con osservanza e stima, Colonnello Mauro Izzo”.