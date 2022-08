Elezioni: a Messina incontro tra Salvini e Meloni al Circolo del tennis e della vela

Come annunciato poco fa dal leader di Fratelli d’Italia, è in corso un incontro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni a Messina. I due rappresentati dei principali partiti del Centro/Destra sono nella città dello Stretto per l’inizio di un tour elettorale in Sicilia (avevano un evento alla medesima ora). L’incontro si tiene al Circolo del tennis e della vela, dove Meloni e Salvini sono arrivati accompagnati dai candidati alle regionali e alle politiche nazionali del Carroccio e di Fdi.

Chiaro il messaggio di Salvini postando su facebook una foto con Meloni: “lasciamo alla sinistra divisioni, rabbia e polemiche. Uniti si vince”