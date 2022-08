Messina, Giuseppe Buzzanca passa alla Lega

12 Agosto 2022 17:02

Buzzanca, che ha un passato nel Pdl, passa alla Lega

L’ex deputato dell’Assemblea regionale siciliana Giuseppe Buzzanca, per due volte sindaco di Messina, passa alla Lega. Ne dà notizia una nota del segretario regionale Nino Minardo.

“Saluto con soddisfazione l’adesione di Giuseppe Buzzanca al progetto politico della Lega Sicilia-Prima l’Italia – afferma Minardo -. La scelta di Peppino è frutto della convinzione comune di riuscire davvero nei prossimi anni a imprimere una svolta positiva a tutta la Sicilia grazie all’impegno degli uomini e delle donne che conoscono e amano il proprio territorio e si spendono per esso”.

Buzzanca, che ha un passato nel Pdl, è stato anche presidente della Provincia regionale di Messina “e in ogni suo ruolo non ha lesinato impegno e ha dimostrato ottime capacità politiche e amministrative – ancora il segretario della Lega Sicilia -. Per questo la sua scelta gratifica e rinforza tutto il nostro partito e già da oggi siamo al lavoro, insieme, per i messinesi e per tutti i siciliani”.