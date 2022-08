Messina, Gioveni chiede chiarezza sull’ultimo concorso per autisti ATM

2 Agosto 2022 12:58

Libero Gioveni chiede chiarezza in merito all’ultimo concorso per autisti ATM, alla presenza del Presidente dell’azienda trasporti Giuseppe Campagna

Il consigliere comunale Libero Gioveni, già Presidente della Commissione Trasporti, ha chiesto all’ufficio di presidenza della nuova Commissione di affrontare con urgenza le vicende poco chiare emerse nell’ultimo concorso per autisti ATM, alla presenza del Presidente dell’azienda trasporti Giuseppe Campagna. “Le ultime notizie di presunte dichiarazioni mendaci da parte di qualche partecipante – afferma Gioveni – impongono da parte della competente Commissione un maggior approfondimento, nel rispetto della legalità e della tutela dei diritti di chi si sente penalizzato“.

“La relazione che il Presidente Campagna farà in Aula – prosegue il capogruppo di Fratelli d’Italia – dovrà essere acquisita agli atti e se la Commissione lo riterrà opportuno, dovrà trasmettere poi il tutto alle autorità competenti. Questo passaggio della Commissione credo sia un atto dovuto – conclude Gioveni – se non altro perché nello scorso mandato è stata proprio la Commissione che io ho avuto l’onore di presiedere ad aver voluto che anche agli over 30 si desse la possibilità di partecipare alla selezione al pari dei giovani assunti con contratto di apprendistato“.