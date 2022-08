Messina, “Formazione Presidenti di Sezione Elettorale”: siglato oggi il protocollo d’intesa tra gli enti istituzionali

25 Agosto 2022 12:13

Siglato stamani, nella sede del Palazzo del governo della Città, il Protocollo d’intesa tra la Prefettura, la Corte d’Appello, il Comune, e l’Università degli Studi di Messina, relativo all’attivazione di percorsi di formazione in materia elettorale, rivolti agli studenti dell’Ateneo messinese. A sottoscrivere l’accordo il Prefetto Cosima Di Stani, il Sindaco Federico Basile, il Rettore Salvatore Cuzzocrea e il Presidente f.f. della Corte d’Appello Sebastiano Neri.

“Questo progetto, seppur innovativo nell’oggetto riguardante la materia elettorale, rappresenta – ha evidenziato il Sindaco Basile – la volontà di questa Amministrazione comunale a proseguire l’attività sinergica tra gli enti presenti sul territorio, nell’ottica di quella indispensabile collaborazione tra le istituzioni al fine di garantire la partecipazione attiva della cittadinanza. Nella fattispecie esprimo il mio compiacimento – ha proseguito il Sindaco – in quanto il protocollo è rivolto agli studenti del nostro Ateneo che avranno così la possibilità di seguire specifici corsi di formazione in materia elettorale a cura dell’Università, e di effettuare tirocini operativi per il completamento dell’attività formativa presso gli uffici elettorali del Comune, della Prefettura e della Corte d’Appello al fine di dare loro non soltanto la possibilità di essere direttamente coinvolti e partecipi alle attività elettorali, ma anche di acquisire il titolo di preferenza per potere svolgere in occasione di consultazioni elettorali o referendarie l’incarico di presidente di sezione elettorale, e al tempo stesso acquisire crediti formativi grazie a queste attività che quantificano il lavoro svolto dagli studenti durante il loro percorso di studi”, ha concluso Basile.