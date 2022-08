Messina, emergenza aule. Flc Cgil: “alcuni studenti non sanno dove si svolgeranno le lezioni”

20 Agosto 2022 11:46

“Manca un mese all’inizio del nuovo anno scolastico e gli studenti e le studentesse di alcuni istituti, soprattutto superiori, della città di Messina non sanno dove si svolgeranno le lezioni. In alcune scuole i lavori di ristrutturazione finanziati col Pnrr potrebbero iniziare già ad ottobre, in altre qualche mese dopo, ma ancora non si è provveduto a trovare i locali sostitutivi per migliaia di ragazzi e ragazze. Da parte degli Enti locali tutto tace, nonostante l’inizio della scuola sia ormai alle porte”. Lo dichiara il segretario della Flc Cgil Messina, Pietro Patti.

“Se i lavori dovessero iniziare tutti nello stesso periodo – aggiunge – si dovrebbero reperire almeno 200 aule per circa 5000 alunni. Se, invece, dovessero iniziare in modo scaglionato servirebbero immediatamente circa 80 aule. Auspichiamo quindi che le istituzioni facciano al più presto il loro dovere, altrimenti ci ritroveremo a settembre a dover fronteggiare l’ennesima emergenza per le scuole cittadine”. “Gli alunni e le alunne – conclude Patti – il corpo docente, i dirigenti scolastici, le famiglie e tutta la comunità scolastica hanno bisogno di certezze e di risposte immediate. Se oltre al covid dovremo fronteggiare anche l’emergenza aule, si prospetta un inizio di anno scolastico davvero disastroso. Si faccia al più presto un tavolo con il prefetto, con tutti i soggetti interessati, comprese le organizzazioni sindacali”.