Messina, alle elezioni candidata anche Siracusano: “pronta a proseguire il mio lavoro per la città”

23 Agosto 2022 08:39

Il messaggio del deputato di Forza Italia: “l’unico modo è votare chi difende a spada tratta Messina. Io ci sono e non mi fermo”

Matilde Siracusano è ufficialmente candidata alle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022, il suo nome nella lista uninominale a Messina di Forza Italia. “Con un pizzico di emozione e con un mare di energia, sono pronta a proseguire il lavoro realizzato, per la mia città e non solo, in questa legislatura. Nei prossimi giorni vi racconterò le cose che abbiamo ottenuto negli ultimi anni per la Sicilia, e – soprattutto – le cose da fare e da completare per i prossimi 5”, afferma in un post social.

“Lo so. C’è tanta disillusione verso la politica, ma l’unico modo per cambiare ciò che non funziona è votare chi difende a spada tratta Messina. Io ci sono e non mi fermo”, conclude Siracusano che quindi tenterà la seconda elezione dopo il successo delle politiche 2018 con le legislature quindi di Conte e Draghi.