Messina, due anni dalla morte di Viviana Parisi e Gioele: il VIDEO ricordo di Daniele Mondello

3 Agosto 2022 16:00

“La vostra mancanza mi uccide istante per istante. Ma la cosa che più mi sta logorando dentro è non riuscire a capire davvero cosa sia successo”, scrive disperato il marito e padre delle due vittime

“Oggi sono due anni. Due anni che la mia vita è cambiata, due anni che non riesco più a sentire il calore dell’amore della famiglia… due anni che non vi ho più con me. Il tempo è passato davvero in fretta che sembra sia successo ieri… ma i minuti e le ore delle mie giornate sono lenti e insostenibili”. E’ questo il duro messaggio di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre del piccolo Gioele, scomparsi il 3 agosto 2020 nelle campagne di Caronia, in provincia di Messina, e trovati senza vita nei giorni successivi.

“La sofferenza che sto provando è davvero indescrivibile – prosegue Daniele Mondello – . Ogni sera vado a letto sperando che il peso che porto giornalmente la mattina sia sempre minore e invece diventa sempre più grande. La vostra mancanza mi uccide istante per istante. Ma la cosa che più mi sta logorando dentro è non riuscire a capire davvero cosa sia successo. Chiunque sia stato, mi ha tolto la pace, la cosa più bella che avessi mai avuto nella vita. Non sto smettendo di lottare e anche se in molti si sono fatti da parte e mi hanno abbandonato, io non mollo. Non mi sono mai fermato e mai lo farò. So che questo non vi riporterà da me, ma sono sicuro che scoprire il colpevole di questa faccenda mi darà un minimo mi serenità e finalmente potrete riposare in pace. Non riesco a darmi pace e davvero non so dare spiegazione a ciò che è successo quel maledetto 3 agosto del 2020″.

Mondello commenta la decisione del giudice di interrompere le indagini: “chi dovrebbe occuparsene ha deciso di chiudere il caso e di lasciare tutto a tacere dando la soluzione più semplice. Lo giuro, mai mi fermerò e mai lo farò in modo che tutti vi dimentichino. Il vostro ricordo sarà sempre vivo e la mia lotta non avrà mai fine finché non giungerò alla verità. Vi amo amori miei”. Oggi alle ore 19.00, presso la chiesa Madonna delle Grazie, la messa in loro ricordo.