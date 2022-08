2 Agosto 2022 14:16

Messina: la linea bus 26 effettuerà come capolinea la Piazza Madonna di Lourdes

L’Azienda Trasporti Messina S.p.A. rende noto che domani, mercoledì 3, dalle ore 17 alle 24, la linea bus 26 effettuerà come capolinea la Piazza Madonna di Lourdes. La limitazione della tratta si è resa necessaria per consentire lo svolgimento dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono protettore di Salice, Santo Stefano Promartire.