A Messina il terzo ciclo di disinfestazione contro insetti e zanzare | ZONE E DATE

30 Agosto 2022 09:05

Disinfestazione insetti e zanzare: Messinaservizi impegnata nel terzo ciclo dal 31 agosto al 2 settembre nella zona Sud della città

Messinaservizi Bene Comune continua l’attività di disinfestazione di insetti e zanzare in città, da domani mercoledì 31 agosto al 2 settembre gli operatori interverranno nella zona Sud di Messina per il terzo ciclo. In particolare domani mercoledì 31 agosto interventi previsti ad Altolia e vie interne, Molino e vie interne, Giampilieri e vie interne, S.P. da Giampilieri M. ad Altolia, Giampilieri M.,S. Paolo Briga, Briga Sup.,S.P. da S. Paolo Briga a Briga Sup.,Pezzolo e Vie Interne, Ponte Schiavo, Runci, S.P. da Ponte Schiavo a Pezzolo, S . Margherita, S .S. 114 da via Bonino a Giampilieri M. , Stella Maris, Minissale, Vill. Cep salendo fino Stadio S. Filippo, S. Lucia S.C. e vie Interne, C.da Campolino e Case IACP, Piano di Zona, Case Arcobaleno, via Contesse con traverse limitrofe, Vill. Unrra, Via M. Polo con via del Carmine, via Stagno e Vico Vetro, via Marchetta, Pistunina, Tremestieri con vie interne, via R. Motoria, Alta Marea.

Giovedì 1 settembre i servizi verranno svolti a Mili Marina e vie Interne, Galati Marina e C.da Canale e via Girandola , Galati S. Anna e vie Interne, Galati S. Lucia e vie interne e C.da Cavalieri, complesso Peloritano, S. Stefano Briga e vie Interne e C.da Brognina e C.da Rinazzo, C.da Borna, S. Stefano Medio e vie Interne e via S Isidoro e via Janni, S. Margherita Sup. e Vie Interne e C.da Ortora e C.da Bagni,S.P. da S. margherita a S. Stefano Briga, ZIR, R.ne Taormina e vie Interne, Via del Zardo, via Silicato, via Bonsignore, via Oreto, via Consolare Valeria (da ponte di ferro a Via Contesse),via Vecchia Comunale, P.zza Bellomo.

Infine, il 2 settembre previsti interventi a Larderia Inf. e vie interne e C.da Pantano, C.da Crupi, C.da Marchese ,Larderia Sup. e vie interne, Tipoldo e vie Interne, S.P. da Bivio Tremestieri a Tipoldo, Zafferia e vie interne e C.da Macchia e Case IACP (C.da Cavalieri),S. Filippo Inf.,S. Filippo Sup. e Vie Interne, Piano Stella , Case IACP, S. Giovannello e vie limitrofe, S.P. Da Case Gescal a S. Filippo Sup., C.da Convito, Cumia Sup. e Inf. e Vie interne,S.P. da Bordonaro a Cumia Sup., Sivirga, V.le Gazzi dalla via Bonino a Bordonaro, Q.to Gazzi e vie interne, Mangialupi, Fondo Fucile e Vie interne, Vill. Santo dalla Madonnina a Bordonaro Sup.,Case Gialle, Bordonaro Inf. e vie Interne, V.le Bertuccio, Case Gescal compreso Case IACP, Vill. Aldisio e vie Interne e Casette e Case IACP, Mili S. Marco e vie Interne, Mili S. Pietro e Vie Interne, S.P. da bivio S.S. 114 Mili a Mili S. Pietro.

Nel caso di condizioni meteorologiche avverse il programma su indicato potrebbe subire variazioni. Ai cittadini, Viene raccomandato di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, di mettere al riparo animali domestici e da compagnia, di chiudere finestre e balconi e di lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano. Per ciò che concerne il monitoraggio, Messinaservizi in collaborazione con la Facoltà di Veterinaria dell’Università degli studi di Messina effettua un monitoraggio continuo nei luoghi tipici di ovodeposizione.