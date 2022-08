Coletta: “Messina continua a subire i disagi del controesodo estivo, gravi inefficienze del Comune”

24 Agosto 2022 10:47

La nota stampa di Renato Coletta, Consigliere della IV Circoscrizione di Messina, in merito alle problematiche relative al controesodo estivo a Messina

“La città è investita dal controesodo estivo ed a farne le spese è la zona centro nord invasa da mezzi diretti a Boccetta e sul viale Giostra, dove si registrano forti criticità legate alle attività del mercato. Rileviamo come l’assessore al ramo, per giustificare l’inefficienza della macchina comunale, si riferisca a ‘ritardi nelle comunicazioni sui flussi del traffico’ che avrebbero impedito di sospendere la giornata odierna di mercato, finendo per contraddirsi quando lei stessa li definisce ‘prevedibili’. Comincia così la nota stampa di Renato Coletta, Consigliere della IV Circoscrizione di Messina, in merito alle problematiche relative al controesodo estivo.

“Nessuno – scrive ancora Coletta – vuole ostacolare le attività mercatali ed il lavoro degli operatori, ma la sicurezza della circolazione stradale e dei cittadini, devono essere prioritariamente tutelate con interventi programmati, soprattutto dopo le esperienze già maturate da questa amministrazione in cinque anni di esodi e controesodi, nei quali l’amministrazione si è fatta trovare ancora una volta colpevolmente impreparata. L’assessore al ramo dovrebbe spiegare alla città il perché ci si ostina a non usare nelle giornate di bollino rosso il porto di Tremestieri per veicolare il traghettamento di tutto il traffico proveniente da Catania, mente i vari tavoli tecnici per gestire i flussi di esodo e contro esodo finiscono sempre per partorire le stesse soluzioni che sistematicamente si rivelano inadeguate”.

“L’amministrazione De Luca prima e questa del sindaco Basile, che di fatto ne rappresenta la continuità, dovrebbero invece – si conclude la nota – fare “mea culpa” sulle responsabilità che ha in merito ai ritardi con cui procedono i lavori del nuovo porto di Tremestieri che ricordiamo doveva essere completato da due anni e che rappresenterebbe l’unica vera soluzione alla schiavitù che questa città paga al traffico gommato leggero e pesante”.