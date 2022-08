Tsunami nel Pd di Messina, De Domenico rinuncia alla candidatura alle regionali e lascia il partito: “torno alle mie attività universitarie”

25 Agosto 2022 14:38

Caos totale nel Pd di Messina, De Domenico rinuncia alla candidatura: “perso l’entusiasmo, torno alle mie attività universitarie e professionali”

Lascia la politica ed il Partito Democratico (due mesi fa era il candidato sindaco del Centro/Sinistra a Messina), Franco De Domenico, dopo aver partecipato alla direzione provinciale ieri sera, ha deciso rinunciare, tra l’altro, alla candidatura alle elezioni regionali del prossimo 25 settembre. Una nuova tegola per i Dem che, in pochi giorni, si sono ritrovati abbandonati dal Movimento 5 Stelle e probabilmente anche dalle stesso deputato Navarra, in rotta dopo la mancata candidatura.

“Comunico di aver informato il segretario provinciale del Partito Democratico della mia rinuncia alla candidatura alle Elezioni Regionali per le quali avevo dato la mia disponibilità – rimarca De Domenico – ho riflettuto a lungo prima di decidere, per rispetto alle tantissime persone che hanno creduto in me in questi cinque anni e alle quali chiedo scusa per il mio disimpegno, tuttavia, anche per le note vicende dell’ultimo mese che hanno riguardato sia il Partito Democratico che tutto il quadro politico, non trovo più l’entusiasmo e il piacere di fare politica che aveva caratterizzato il mio impegno, per cui torno alle mie attività universitarie e professionali, dalle quali ho sempre tratto vere soddisfazioni”.